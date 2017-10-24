На Кировоградщине задержали педофила, издевавшегося над ребенком

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Отметим, что в полицию за помощью обратилась мать потерпевший девочки. По этому поводу полицейские среагировали на тревожный вызов мгновенно. Так спустя некоторое время, правоохранители смогли установить местонахождение подозреваемого.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. В частности, злоумышленника подозревают в "удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенного в отношении малолетней или малолетнего, что повлекло особо тяжкие последствия".

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в н.п. Новомиргород на Кировоградщине первого октября на территории домовладения неизвестный изнасиловал дочь своей хозяйки.