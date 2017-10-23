12:20 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Жительница Днепропетровщины хранила дома марихуану

На Днепропетровщине местная жительница хранила у себя дома  1,5 килограмма марихуаны. 

Жительница Днепропетровщины хранила дома марихуану

Такие сведения недавно распространила пресс-служба полиции указаного региона. Выяснилось, что 44-летняя женщина в городе Пятихатки хранила в доме примерно 1,5 кг вещества "марихуана", кторое было расфасовано в десять слип-пакетов.

Санкционированный обыск по месту жительства этой женщины провели сотрудники по борьбе с наркопреступностью 21-го октября 2017 г. - в рамках производства, открытого согласно части второй статьи 307 украинского УК. Изъятое вещество доставили на исследование.

Как сообщал УРА-Информ, недавно канал контрабанды наркотиков перекрыли в столице.


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