Жительница Днепропетровщины хранила дома марихуану

Такие сведения недавно распространила пресс-служба полиции указаного региона. Выяснилось, что 44-летняя женщина в городе Пятихатки хранила в доме примерно 1,5 кг вещества "марихуана", кторое было расфасовано в десять слип-пакетов.

Санкционированный обыск по месту жительства этой женщины провели сотрудники по борьбе с наркопреступностью 21-го октября 2017 г. - в рамках производства, открытого согласно части второй статьи 307 украинского УК. Изъятое вещество доставили на исследование.

Как сообщал УРА-Информ, недавно канал контрабанды наркотиков перекрыли в столице.