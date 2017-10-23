04:00 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Львова машина наехала на пешехода

В центре Львова в воскресенье, 22 октября, иномарка наехала на пешехода.

В центре Львова машина наехала на пешехода

В результате аварии 14-летний подросток получил травмы. Как сообщает управление Национальной полиции во Львовской, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Дорошенко около семи часов вечера.

Водитель автомобиля BMW X5, 42-летний львовянин, по неизвестным причинам наехал на подростка. Скорая помощь увезла его в больницу с переломом ноги.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сарны Ровенской области рейсовый автобус с 29 пассажирами протаранив отбойник и слетел с дороги. К счастью, никто в аварии не пострадал.


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