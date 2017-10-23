В Тернопольской области разоблачили аферу с международной связью

В Тернопольской области разоблачили работников "Укрзализныци", которые вмешивались в телефонную связь международных абонентов.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Тернопольской области.
Отмечается, что трое работников УЗ осуществляли переадресацию международного телефонного трафика в обход международных центров коммутации.
С помощью специальных программ и коммуникационного оборудования они меняли оригинальные номера абонентов и выдавали международный телефонный трафик за местные телефонные разговоры.
По предварительным оценкам специалистов, только с начала 2017 года нанесен ущерб операторам связи в размере более 250 тыс. гривен.
В ходе обысков изъяли компьютерную технику, две сотни SIМ-карточек, роутеры Wi-Fi и другое оборудование.
Сейчас решается вопрос снятия информации с центрального сервера цифрового связи "Укрзализныци", на котором содержится история вмешательств к сети gsm-шлюзов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с поезд Интерсити высадили за пьянство группу пассажиров в составе 30 человек, следовавшего из Перемышля в Киев. Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове.