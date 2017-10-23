19:17 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области разоблачили аферу с международной связью

В Тернопольской области разоблачили работников "Укрзализныци", которые вмешивались в телефонную связь международных абонентов.

В Тернопольской области разоблачили аферу с международной связью

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Тернопольской области.

Отмечается, что трое работников УЗ осуществляли переадресацию международного телефонного трафика в обход международных центров коммутации.

С помощью специальных программ и коммуникационного оборудования они меняли оригинальные номера абонентов и выдавали международный телефонный трафик за местные телефонные разговоры.

По предварительным оценкам специалистов, только с начала 2017 года нанесен ущерб операторам связи в размере более 250 тыс. гривен.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, две сотни SIМ-карточек, роутеры Wi-Fi и другое оборудование.

Сейчас решается вопрос снятия информации с центрального сервера цифрового связи "Укрзализныци", на котором содержится история вмешательств к сети gsm-шлюзов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с поезд Интерсити высадили за пьянство группу пассажиров в составе 30 человек, следовавшего из Перемышля в Киев. Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове.


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