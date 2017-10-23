В сирийском городе обнаружили более 60 тел погибших мирных жителей

В городе Эль-Карьятайн военнослужащие совместно с активистами нашли 67 тел погибших мирных жителей, убитых боевиками террористической группировки "Исламского государства", которые длительное время держали регион под своим контролем.
Об этом сообщает издание Associated press.
Как сообщили сирийские власти и активисты, тела убитых террористической группировкой "Исламское государство" были обнаружены в центральном городе Сирии, которое вернулось под контроль правительству на выходных.
Поиск погибших продолжается и вероятно количество погибших будет расти.
Некоторые из жертв были расстреляны на улицах города по "подозрению в связях с властью", после чего тела убитых были сброшены глубокую шахту, их количество составляет около 35 человек. Большинство из них были государственными служащими Сирии.
Убийства продолжались в течение трех недель.
Сейчас 13 человек гражданского населения считаются без вести пропавшими и еще шесть тел не удалось идентифицировать.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города Дейр-эз-Зора. Согласно информации ведомства, САА начала свое контрнаступление еще неделю назад при поддержке российских ВВС и бронетехнике.