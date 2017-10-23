В сирийском городе обнаружили более 60 тел погибших мирных жителей

Об этом сообщает издание Associated press.

Как сообщили сирийские власти и активисты, тела убитых террористической группировкой "Исламское государство" были обнаружены в центральном городе Сирии, которое вернулось под контроль правительству на выходных.

Поиск погибших продолжается и вероятно количество погибших будет расти.

Некоторые из жертв были расстреляны на улицах города по "подозрению в связях с властью", после чего тела убитых были сброшены глубокую шахту, их количество составляет около 35 человек. Большинство из них были государственными служащими Сирии.

Убийства продолжались в течение трех недель.

Сейчас 13 человек гражданского населения считаются без вести пропавшими и еще шесть тел не удалось идентифицировать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города Дейр-эз-Зора. Согласно информации ведомства, САА начала свое контрнаступление еще неделю назад при поддержке российских ВВС и бронетехнике.