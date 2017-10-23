В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих - ФОТО

В результате инцидента несколько человек были ранены. Сам 17-летний юноша попытался скрылся с места происшествия.

Как сообщают местные СМИ, подросток, родом из Латвии, напал на прохожих в швейцаркой коммуне Флумс. В полиции пояснили, что парень атаковал местных жителей, возле почтового отделения, ранил несколько человек, а затем попытался скрыться на украденной машине, однако попал в аварию.

После чего он появился возле заправки, где также напал на людей. Полиция уже на АЗС открыла огонь по злоумышленнику и ранила его. Юноша был арестован и доставлен в больницу.

В настоящее время уточняется точное число и состояние пострадавших. Мотивы нападавшего не сообщаются, однако полиция отмечает, что он действовал один и инцидент не имеет отношения к терроризму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании в воскресенье вечером, 22 октября, вооруженный мужчина захватил заложников. Инцидент произошел в здании торгово-развлекательного центра в городе Нанитон графства Уоркшир. Спустя четыре часа заложники были освобождены, а злоумышленник арестован.