09:39 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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В штате Вирджиния произошла стрельба, двое погибших

В американском городе Александрия, штат Вирджиния, прозошла стрельба, в результате чего погибли два человека и еще один получил ранения.

В штате Вирджиния произошла стрельба, двое погибших

В данный момент на месте проишествия работают правоохранительные органы, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Отметим, что сама перестрелка случилась на западной стороне развязки Дюк — Пикетт близ дилерского центра Honda. Согласно словам сотрудников полиции,   еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Парка Ветеранов. По этому поводу каких-либо сведений о пострадавших не поступало.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия на месте происшествия. Кроме того, по тревоге даже поднят полицейский вертолет, он совершает облет района преступления.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки неизвестный начал стрелять по людям, которые находились на баскетбольной площадке. В частности, перестрелка произошла в американском городе Честер штата Пенсильвания.


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