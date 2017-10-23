В штате Вирджиния произошла стрельба, двое погибших

В данный момент на месте проишествия работают правоохранительные органы, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Отметим, что сама перестрелка случилась на западной стороне развязки Дюк — Пикетт близ дилерского центра Honda. Согласно словам сотрудников полиции, еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Парка Ветеранов. По этому поводу каких-либо сведений о пострадавших не поступало.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия на месте происшествия. Кроме того, по тревоге даже поднят полицейский вертолет, он совершает облет района преступления.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки неизвестный начал стрелять по людям, которые находились на баскетбольной площадке. В частности, перестрелка произошла в американском городе Честер штата Пенсильвания.