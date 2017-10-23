00:30 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно женщина протаранила четыре машины - ФОТО

В ночь на воскресенье, 22 октября, в Ровно 39-летняя женщина-водитель протаранила сразу четыре машины.

В Ровно женщина протаранила четыре машины - ФОТО

Как оказалось она находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате - она не справилась с управлением своей Lada и врезалась в припаркованные автомобили.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина, уже на месте происшествия правоохранители установили, что к счастью никто в аварии не пострадал. Вместе с тем разбитыми оказались Renault, Nissan, Daewoo, Opel".

На женщину составили административный протокол, а во время проверки на состояние опьянения в крови женщины обнаружили 2, 91 промилле алкоголя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Сарны Ровенской области рейсовый автобус протаранив отбойник и слетел с дороги. В автобусе находилось 29 пассажиров, в результате аварии пострадавших нет.


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