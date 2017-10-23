В результате ДТП в Житомирской области погиб один человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

Как выяснили правоохранительные органы, водитель автомобиля "Opel" не справился с управлением и вылетел на обочину дороги, где столкнулся с каменным забором. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.

Примечательно, что сам виновник аварии получил только телесные повреждения. В результате госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы.

В свою очередь пассажиру автомобиля, 29-летнему местному жителю не удалось выжить после тяжких телесных повреждений.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре Львова машина наехала на пешехода. Скорая помощь увезла его в больницу с переломом ноги.