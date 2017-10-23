В Нигерии террорист-смертник подорвал 13 человек

В городе Майдугури террорист-смертник подозвал себя в лагере беженцев, сбежавших от преследования террористической группировки "Боко Харам". Как сообщает Reuters, в результате атаки погибли 11 человек.

Еще пять человек получили ранения.

Напомним, предыдущая крупная атака террористов произошла в Нигерии в августе, также в районе города Майдугури. Тогда террористка-смертница подорвала себя на рынке, в результате чего погибли не менее 27 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Афганистане в результате двух терактов, произошедших в пятницу, 20 октября, погибли более 70 человек. По предварительным данным, взрыв во время вечерней молитвы в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 39 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, среди погибших есть женщины и дети.