07:59 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Нигерии террорист-смертник подорвал 13 человек

В на северо-востоке страны Нигерии в воскресенье вечером, 22 октября, прогремел взрыв.

В Нигерии террорист-смертник подорвал 13 человек

В городе Майдугури террорист-смертник подозвал себя в лагере беженцев, сбежавших от преследования террористической группировки "Боко Харам". Как сообщает Reuters, в результате атаки погибли 11 человек.

Еще пять человек получили ранения.

Напомним, предыдущая крупная атака террористов произошла в Нигерии в августе, также в районе города Майдугури. Тогда террористка-смертница подорвала себя на рынке, в результате чего погибли не менее 27 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Афганистане в результате двух терактов, произошедших в пятницу, 20 октября, погибли более 70 человек. По предварительным данным, взрыв во время вечерней молитвы в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 39 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, среди погибших есть женщины и дети.


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