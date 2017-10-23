В Харькове полиция со стрельбой задержала мужчину после его отказа показать документы

По словам полицейских, инцидент произошел около двенадцати дня, 22 октября, на перекрестке улиц Чеботарской и Малиновского, когда полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил его предъявить документы. Вместо этого мужчина стал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета.

В ответ патрульные выстрелом в воздух предупредили беглеца, но он не отреагировал. Тогда правоохранители выстрелили в его сторону, после этого раненого мужчину доставили в больницу.

Нарушителем порядка оказался безработный 31-летний житель Луганской области, имеющий судимость за разбой и незаконное обращение с оружием.

В его сумке нашли медицинские перчатки, бахилы и черную шапку.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении. Также следователи прокуратуры области проверяют правомерность применения оружия патрульными.

В данное время, досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в американском городе Александрия, штат Вирджиния, прозошла стрельба, в результате чего погибли два человека и еще один получил ранения. В данный момент на месте проишествия работают правоохранительные органы.