08:54 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

В округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава.

В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

Тут сошел с рельсов поезд, перевозивший цистерны с нефтью. Всего с путей сошли 12 цистерн.

Как сообщают местные СМИ, вагоны опрокинулись и часть нефти из них разлилась. В результате инцидента местные власти вынуждены были эвакуировать жителей 46 домов рядом с путями.

Вместе с тем эксперты установили, что разлив нефтепродуктов не угрожает здоровью местных жителей. После этого власти разрешили людям вернуться в свои дома.

В настоящее время экологические службы ведут очистку местности от загрязнения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Малайзии в воскресенье, 22 октября, на строительной площадке сошел оползень. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 рабочих. Как сообщает Reuters, трагедия произошла в городе Джорджтаун. По предварительным данным еще трое строителей считаются пропавшими без вести.


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