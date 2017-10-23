В Британии вооруженный мужчина захватил заложников

Инцидент произошел в здании торгово-развлекательного центра в городе Нанитон графства Уоркшир. Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на информацию очевидцев, сейчас район развлекательного центра оцеплен полицией, над ним летает вертолет.

Полиция закрыла ресторан рядом с боулинг-клубом, запретив его посетителям ближайшие несколько часов выходить наружу. В свою очередь в полиции рассказали, что какой-то мужчина с ружьем в руках удерживает по меньшей мере трех заложников.

Одного из заложников преступник подводил к стеклянной двери, чтобы продемонстрировать полиции серьезность своих намерений. К месту происшествия уже прибыли несколько машин скорой помощи, а также полицейский бронеавтомобиль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мюнхене в районе Розенхаймерплат мужчина с ножом ранил с десяток прохожих. Об этом передает пресс-служба полиции города. Согласно информации источника, мужчине примерно 40 лет, он передвигается на велосипеде, одет в зеленую куртку и серые штаны, поверх головы всегда натянут капюшон, также при себе имеет рюкзак, высокого роста. Полиция временно ограничила проезд в районе Розенхаймерплат.