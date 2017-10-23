11:45 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бахмуте мужчина хранил в кладовке арсенал оружия - ФОТО

В Бахмуте Донецкой области местный житель хранил у себя вдома целый арсенал оружия. 

В Бахмуте мужчина хранил в кладовке арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области на своей странице в Facebook.

По словам правоохранительных органов, во время обыска в кладовке квартиры у хозяина дома было найдено: гранатомет, две гранаты РГД-5 и патроны калибра 5,45 мм с магазинами, спрятанные в разных местах.

Также оперативники добавили, что 43-летний хозяин квартиры не имел проблем с законом. Сам же задержанный утверждает, что нашел арсенал и принес его домой. Так, на вопрос зачем он это сделал, мужчина не смог объяснить причину своего поступка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Святошинском районе столицы злоумышленник в столице сбывал боеприпасы, а также комплектующие к оружию.


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