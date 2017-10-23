Смертельное ДТП в Львовской области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции области.

По словам полицейских, авария произошла в селе Миртюки, Стрыйского района сегодня, 23 октября, около двенадцати дня.

В ходе ДТП произошло столкновение автомобилей "Пежо Эксперт" и "Таврия".

В результате полученных травм 34-летняя жена водителя "Таврии" и его десятилетняя дочь погибли на месте происшествия. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок.

Также отмечается, что в результате ДТП госпитализированы трое человек из автомобиля "Пежо". Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирован авария. Согласно сообщению – авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль. Согласно предварительной информации – водитель этого авто остался жив.