15:00 23.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельное ДТП в Львовской области - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области погибли два человека, еще четыре ранены.

Смертельное ДТП в Львовской области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции области.

По словам полицейских, авария произошла в селе Миртюки, Стрыйского района сегодня, 23 октября, около двенадцати дня.

В ходе ДТП произошло столкновение автомобилей "Пежо Эксперт" и "Таврия".

В результате полученных травм 34-летняя жена водителя "Таврии" и его десятилетняя дочь погибли на месте происшествия. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, тупая травма живота, травматический шок.

Также отмечается, что в результате ДТП госпитализированы трое человек из автомобиля "Пежо". Сейчас правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирован авария. Согласно сообщению – авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль. Согласно предварительной информации – водитель этого авто остался жив.


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