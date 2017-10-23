05:00 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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Полиция освободила заложников в Великобритании

Заложники, которых удерживал в одном из боулинг-клубов в Великобритании мужчина с оружием в руках, освобождены.

Полиция освободила заложников в Великобритании

Полиция задержала вооруженного мужчину и освободила двух, удерживаемых им, человек. Как сообщает BBC, правоохранителям пришлось штурмовать здание развлекательного комплекса. В результате штурма подозреваемый был ранен.

Вместе с тем в полиции заверили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По словам очевидцев, мужчина имел при себе дробовик.

На данный момент задержанного доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в развлекательном комплексе Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников. Он захватил зал, где находится боулинг, а в качестве заложников взял сотрудников боулинга.


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