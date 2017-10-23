Полиция освободила заложников в Великобритании

Полиция задержала вооруженного мужчину и освободила двух, удерживаемых им, человек. Как сообщает BBC, правоохранителям пришлось штурмовать здание развлекательного комплекса. В результате штурма подозреваемый был ранен.

Вместе с тем в полиции заверили, что данный инцидент не связан с терроризмом. По словам очевидцев, мужчина имел при себе дробовик.

На данный момент задержанного доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в развлекательном комплексе Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников. Он захватил зал, где находится боулинг, а в качестве заложников взял сотрудников боулинга.