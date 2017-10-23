Под Киевом столкнулись четыре машины

Тут столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Брест-Литовском шоссе.

За населенным пунктом Стоянкой в направлении Киева, по неизвестным пока причинам, произошло столкновение. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима и дистанции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу с переломом ноги.