Под Харьковом столкнулись две иномарки, пять человек пострадали - ФОТО

В результате аварии пострадали пять человек. Как сообщает пресс-службы главного управления Национальной полиции в Харьковской области дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Харьков-Золочев возле села Мироновка около пяти часов дня.

Водитель автомобиля "Skoda Octavia" выехал на встречную полосу где и врезался в "Opel Astra". От сильного удара травмы получили водитель и пассажиры "Skoda", а также женщина и ее шестилетний сын "Opel".

Скорая помощь увезла всех в больницу, зафиксировав у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза и правого бедра. Состояние здоровья остальных расценивается как стабильное и удовлетворительное.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в понедельник утром, 23 октября, произошла масштабная авария. Тут столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Брест-Литовском шоссе.