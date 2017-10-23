На Филиппинах произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки зафиксированы около шести часов вечера по киевскому времени.

Эпицентр располагался в двух километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к юго-западу от столицы страны Манилы. Очаг землетрясения залегал на глубине 203 километров. По данным местных властей на данный момент информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Малайзии в воскресенье, 22 октября, на строительной площадке сошел оползень. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 рабочих. Как сообщает Reuters, трагедия произошла в городе Джорджтаун. По предварительным данным еще трое строителей считаются пропавшими без вести.