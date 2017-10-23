01:00 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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На Филиппинах произошло землетрясение

На филиппинском острове Лусон в воскресенье, 22 октября, произошло землетрясение.

На Филиппинах произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки зафиксированы около шести часов вечера по киевскому времени.

Эпицентр располагался в двух километрах к юго-востоку от города Путол и в 50 километрах к юго-западу от столицы страны Манилы. Очаг землетрясения залегал на глубине 203 километров. По данным местных властей на данный момент информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Малайзии в воскресенье, 22 октября, на строительной площадке сошел оползень. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 рабочих. Как сообщает Reuters, трагедия произошла в городе Джорджтаун. По предварительным данным еще трое строителей считаются пропавшими без вести.


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