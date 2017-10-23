12:54 23.10.2017 | Происшествия | Новости
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Город Марави полностью освобожден от боевиков ДАИШ

На Филиппинах правительственные войска объявили об освобождении города Марави. Об этом передает Channel news asia.

Город Марави полностью освобожден от боевиков ДАИШ

Согласно информации источника, боевые действия за город длились в течении всего года. Последним оплотом террористов оставался центр города, который пришлось полностью разрушить, чтобы выбить неприятеля.

На данный момент в городе будут постоянно находиться шесть батальонов филиппинских войск. В центральном муниципалитете Марави было обнаружено 42 мертвых тела боевиков, который скорее всего совершили суицид, дабы не отдаваться врагу.

В Генштабе заявили, что солдатам удалось ликвидировать трех лидер исламистов: малайзийца Махмуда Ахмади и филиппинцев Омара Маут и Иснилона Хапилона.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в результате нападения исламистских террористов на сотрудников полицейских служб погиб 71 человек. Из них 59 боевиков и 12 полицейских.


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