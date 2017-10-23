Город Марави полностью освобожден от боевиков ДАИШ

Согласно информации источника, боевые действия за город длились в течении всего года. Последним оплотом террористов оставался центр города, который пришлось полностью разрушить, чтобы выбить неприятеля.

На данный момент в городе будут постоянно находиться шесть батальонов филиппинских войск. В центральном муниципалитете Марави было обнаружено 42 мертвых тела боевиков, который скорее всего совершили суицид, дабы не отдаваться врагу.

В Генштабе заявили, что солдатам удалось ликвидировать трех лидер исламистов: малайзийца Махмуда Ахмади и филиппинцев Омара Маут и Иснилона Хапилона.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в результате нападения исламистских террористов на сотрудников полицейских служб погиб 71 человек. Из них 59 боевиков и 12 полицейских.