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Во Львовской области избили Андрея Лозового

Во Львовской области в воскресенье, 22 октября, избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.

Во Львовской области избили Андрея Лозового

Инцидент произошел в селе Хащованя Сколевского района. Как написал на своей страничке в Facebook сам политик, на него напали возле комплекса "Вежа Ведмежа". Вместе с тем Лозовой заверил, что с ним все в порядке.

Не дождутся! Заказчиком нападения на меня является лесная мафия, а именно начальник предприятия "Славский лесхоз" Сергей Кокотць и его ставленник - кандидат на голову Славского ОТГ от власти Владимир Бега, - заявил политик. Он также пояснил, что приехал в этот район на встречу с избирателями.

Лозовой также поблагодарил начальника Национальной полиции Сергея Князева за оперативную реакцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 11 октября, на стадионе "Днепр-Арена" во время матча 16-го тура второй лиги фанаты футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1", народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березу.


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