11:19 22.10.2017 | Происшествия | Новости
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В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие

В Соединенных Штатах Америки неизвестный начал стрелять по людям, которые находились на баскетбольной площадке. В частности, перестрелка произошла в американском городе Честер штата Пенсильвания.

В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие

Как сообщает телеканал CBS, в результате четыре человека получили ранения. В данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Согласно словам правоохранительных органов, стрелок целился по ногам людей. Возле баскетбольной площадки полицейские нашли патроны от полуавтоматической винтовки AR-15 и пистолета. Сам стрелок скрылся с места происшествия. 

В данный момент полиция проводит расследование инцидента, впрочем пока не известно о состоянии пострадавших или мотивах стрелка. Кроме того, преступник сейчас объявлен в розыск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Швеции Стокгольме неизвестные стреляли в людей, в результате чего пострадало два человека. Правоохранители не смогли задержать стрелков, однако место стрельбища полностью оцеплено полицейскими.


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