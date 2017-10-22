В США произошла стрельба на баскетбольной площадке, есть пострадавшие

Как сообщает телеканал CBS, в результате четыре человека получили ранения. В данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Согласно словам правоохранительных органов, стрелок целился по ногам людей. Возле баскетбольной площадки полицейские нашли патроны от полуавтоматической винтовки AR-15 и пистолета. Сам стрелок скрылся с места происшествия.

В данный момент полиция проводит расследование инцидента, впрочем пока не известно о состоянии пострадавших или мотивах стрелка. Кроме того, преступник сейчас объявлен в розыск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Швеции Стокгольме неизвестные стреляли в людей, в результате чего пострадало два человека. Правоохранители не смогли задержать стрелков, однако место стрельбища полностью оцеплено полицейскими.