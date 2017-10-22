В Сомали на дороге подорвался микроавтобус, есть жертвы

По словам сотрудников полиции, взрывное устройство было заложено у обочины дороги. Кроме того, оно прогремело в тот момент, когда рядом проезжал микроавтобус с фермерами. В результате инцидента, погибли не менее семи человек, в основном - женщины.

"Количество жертв может быть больше, так как микроавтобус перевозил более 10 человек", - отметили полицейские.

Добавим, что ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье на улице Матросова произошел сильнейший взрыв, который напугал местных жителей. На этот раз в результате инцидента никто не пострадал, только машина получила повреждения.