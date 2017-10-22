16:17 22.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел взрыв в отеле, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения различной степени тяжести в результате сильнейшего взрыва на севере Афганистана в провинции Тахар.

В Афганистане произошел взрыв в отеле, есть погибшие

Как сообщает телеканал 1TV News, взрыв произошел в отеле "Синар Базар" в районе Ишкамиш. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины трагического инцидента. Согласно недавно полученным сведениям, пока ни одна террористическая организация не взяла ответственности за взрыв.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило серию терактов, произошедших в последние дни, в Афганистане. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, сотни людей погибли на этой неделе в Афганистане.  "Нет слов... Я решительно осуждаю и сочувствую. Терроризм никогда не может быть оправданным", - отметил украинский министр.


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