Под Ровно рейсовый автобус слетел с трассы, протаранив отбойник

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС области.

По словам работников службы, на автодороге " Городище - Ровно - Староконстантинов" в городе Сарны на путепроводе водитель пассажирского автобуса "Эталон" не справился с управлением транспортного средства и съехал в отбойник.

В автобусе находилось 29 пассажиров, в результате аварии пострадавших нет.

На месте происшествия работали спасатели, которые с помощью лебедки и грузового крана оттащили автобус на безопасное расстояние.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Тернопольской област под колесами молоковоза погиб десятилетний мальчик. Отмечается, что ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома.