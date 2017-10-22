08:00 22.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Ровно рейсовый автобус слетел с трассы, протаранив отбойник

В городе Сарны Ровенской области рейсовый автобус с 29 пассажирами протаранив отбойник и слетел с дороги.

Под Ровно рейсовый автобус слетел с трассы, протаранив отбойник

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС области.

По словам работников службы, на автодороге " Городище - Ровно - Староконстантинов" в городе Сарны на путепроводе водитель пассажирского автобуса "Эталон" не справился с управлением транспортного средства и съехал в отбойник.

В автобусе находилось  29 пассажиров, в результате аварии пострадавших нет.

На месте происшествия работали спасатели, которые с помощью лебедки и грузового крана оттащили автобус на безопасное расстояние.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Тернопольской област под колесами молоковоза погиб десятилетний мальчик. Отмечается, что ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома.


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