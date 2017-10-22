Под Ровно рейсовый автобус слетел с трассы, протаранив отбойник

В городе Сарны Ровенской области рейсовый автобус с 29 пассажирами протаранив отбойник и слетел с дороги.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС области.
По словам работников службы, на автодороге " Городище - Ровно - Староконстантинов" в городе Сарны на путепроводе водитель пассажирского автобуса "Эталон" не справился с управлением транспортного средства и съехал в отбойник.
В автобусе находилось 29 пассажиров, в результате аварии пострадавших нет.
На месте происшествия работали спасатели, которые с помощью лебедки и грузового крана оттащили автобус на безопасное расстояние.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Тернопольской област под колесами молоковоза погиб десятилетний мальчик. Отмечается, что ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома.