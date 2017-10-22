Под Радой митингующие пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой

Под зданием Верховной Рады Украины демонстранты акции, которые поддерживают экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой.
Об этом трубят украинские СМИ.
Отметим, что у здания парламента Саакашвили сделал громкое заявление. По его словам, автомобиль с техникой заблокировали полицейские.
"Правоохранители якобы режут ей колеса и призвал граждан пойти разблокировать ее.Несколько сотен человек подошли к автомобилю, окруженному правоохранителями, и с участием нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко пытаются ее освободить", - отметил Саакашвили.
В настоящее время на митинг стягиваются силы Национальной гвардии. Кроме того, между протестующими и правоохранителями происходит толкотня.
Напомним, как сообщил ране "УРА-Информ", в Киеве на площади Конституции и ул. Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.