Под Радой митингующие пытаются разблокировать машину со звукоусилительной техникой

Об этом трубят украинские СМИ.

Отметим, что у здания парламента Саакашвили сделал громкое заявление. По его словам, автомобиль с техникой заблокировали полицейские.

"Правоохранители якобы режут ей колеса и призвал граждан пойти разблокировать ее.Несколько сотен человек подошли к автомобилю, окруженному правоохранителями, и с участием нардепа от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко пытаются ее освободить", - отметил Саакашвили.

В настоящее время на митинг стягиваются силы Национальной гвардии. Кроме того, между протестующими и правоохранителями происходит толкотня.

Напомним, как сообщил ране "УРА-Информ", в Киеве на площади Конституции и ул. Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.