К берегам Британии приближается шторм

Согласно информации источника, британские синоптики предупредили о угрозе подтоплений, отключении электроэнергии и проблемах с транспортным сообщением. В Уэльсе уже начали подготовку к возможной стихии, были установлены специальные барьеры от наводнения, чтобы защитить прибрежные города. Отменены все судоходные движения водного транспорта.

В основном циклон двинется к юго-западным берегам со скорость в 114 км в час. Железнодорожники уже сообщили об отмене некоторого ряда рейсам в связи с действием стихии, также будут отменены рейсы в аэропортах Уэльса, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости для автомобилей.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Тропический шторм "Мария", который недавно сформировался в Атлантическом океане, усилился до урагана и приближается к берегам западной Европы.