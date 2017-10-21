21:45 21.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области водитель протаранил дерево

В Сокольском районе Львовской области водитель въехал в дерево. Об этом передает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Во Львовской области водитель протаранил дерево

Согласно информации ведомства, в момент аварии в автомобиле марки ВАЗ-21013 находились два пассажира - 30 и 35 лет. Инцидент произошел около поселка Остров. Машина съехала с дороги и влетела в дерево. Пассажира и водителя увезла скорая помощь, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы тела и другие телесные повреждения. Причиной попадания авто в аварийную ситуацию могли стать плохие погодные условия на дорогах.

Автомобиль восстановлению не подлежит. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно во Львове по итогам тройного дорожно-транспортного происшествия пострадали сразу три человека. Авто марки ВАЗ-2115 столкнулось с авто марки "Тойота" и "Фольксваген Поло".


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