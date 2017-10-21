17:22 21.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176865:roman

Во Львове водитель напал на полицейского

На одной из львовских улиц пьяный водитель напал на сотрудника полиции. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Во Львове водитель напал на полицейского

Согласно информации службы, сотрудники дорожной полиции остановили Hyundai Santa Fe, который нарушил правила дорожного движения, у мужчины проверили документы и попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови. Прибор Drager показал результат - 1.89 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

Водителю сообщили о его правах и стали оформлять протокол о нарушении - вождение в нетрезвом состоянии, однако поддатый мужчина начал лезть в драку, угрожать расправой и убийством. В результате патрульные вынуждены были скрутить дебошира и доставить его в полицейский участок.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно на границе с Польшей неизвестные лица напали и побили украинских полицейских.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив