23:30 21.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове на взятке "погорел" военный

Во Львовской области задержали командира разведывательного взвода. Об этом передает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Во Львове на взятке

Согласно информации службы, военнослужащий будучи в звании старшего лейтенанта требовал от своего младшего коллеги взятку в размере 10 тыс гривен. Командир обещал не создавать препятствий подчиненному при прохождении военной службы, а также не вносить его имя в отчетность о своевольно покинувших военную часть сотрудниках.

Оплата сумма должна была произойти в несколько этапов. Первый взнос лейтенант получил в размере четырех тыс гривен, во время получения денег он и был задержан. Во время осмотра места происшествия правоохранители взятку обнаружили в полном объеме и передали следственной экспертизе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киеве начальника одного из отделов Генерального штаба.


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