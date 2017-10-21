Во Львове на взятке "погорел" военный

Согласно информации службы, военнослужащий будучи в звании старшего лейтенанта требовал от своего младшего коллеги взятку в размере 10 тыс гривен. Командир обещал не создавать препятствий подчиненному при прохождении военной службы, а также не вносить его имя в отчетность о своевольно покинувших военную часть сотрудниках.

Оплата сумма должна была произойти в несколько этапов. Первый взнос лейтенант получил в размере четырех тыс гривен, во время получения денег он и был задержан. Во время осмотра места происшествия правоохранители взятку обнаружили в полном объеме и передали следственной экспертизе.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники службы безопасности Украины задержали в Киеве начальника одного из отделов Генерального штаба.