12:47 21.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове пьяный водитель врезался в маршрутку

20 октября в Харькове пьяный водитель врезался маршрутный автобус.

В Харькове пьяный водитель врезался в маршрутку

Про это недавно рассказала пресс-секретарь полиции Харькова К. Курбанова. Согласно ее словам – 20-го октября ДТП произошло в Харькове – примерно в полшестого вечера. Согласно предварительным данным – автомобиль марки Cherry выехал на полосу для встречного движения и врезался в авто марки Geely и в маршрутку марки "I-VAN.

По итогам данной аварии никто из граждан не пострадал. Однако по результатам выяснения деталей аварии оказалось, что водитель был с признаками алкогольного опьянения – в крови у него выявили 2,28 промилле алкоголя.

Как сообщал УРА-Информ, Е. Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 18 октября, временно запретили водить авто.


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