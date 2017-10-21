В Харькове пьяный водитель врезался в маршрутку

Про это недавно рассказала пресс-секретарь полиции Харькова К. Курбанова. Согласно ее словам – 20-го октября ДТП произошло в Харькове – примерно в полшестого вечера. Согласно предварительным данным – автомобиль марки Cherry выехал на полосу для встречного движения и врезался в авто марки Geely и в маршрутку марки "I-VAN.

По итогам данной аварии никто из граждан не пострадал. Однако по результатам выяснения деталей аварии оказалось, что водитель был с признаками алкогольного опьянения – в крови у него выявили 2,28 промилле алкоголя.

Как сообщал УРА-Информ, Е. Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове 18 октября, временно запретили водить авто.