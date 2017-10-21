Теракт в Сомали - количество жертв увеличилось

Согласно информации источника, в квартале Мадина на прошлой неделе детонировал напичканный взрывчаткой грузовик, который полностью разрушил популярный отель Safari, пострадало огромное количество торговых палаток и кабинок, окружавшее район. В результате теракта моментально погибло около 279 постояльцев гостиницы, более 100 человек получили осколковые ранения и были госпитализированы.

Власти признали теракт одним из крупнейших за историю страны. Правительство уверено, что теракт организовала террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая продолжает контролировать несколько регионов государства, периодически совершая нападения на полицейские и военные участки правительственных войск.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Сомали боевики " Аш-Шабаб" совершили атаку на военную базу правительственных войск, в результате погибло 17 человек.