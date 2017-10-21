15:19 21.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под колесами молоковоза в Тернопольской области погиб ребенок - ФОТО

В Тернопольской области сегодня, 21 октября, под колесами молоковоза погиб десятилетний мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Под колесами молоковоза в Тернопольской области погиб ребенок - ФОТО

По словам полицейских, под колесами автомобиля ГАЗ-3307 погиб десятилетний мальчик.

Отмечается, что ребенок на велосипеде выехал на щебеночно-грунтовую дорогу со двора собственного дома.

Водитель утверждает, что никого не видел, но услышал удар в боковую часть. Когда остановился, то понял, что произошло.

Ребенок ударился в грузовик и попал под заднее колесо молоковоза. От полученных травм, мальчик скончался на месте.

В данное время на месте происшествия работают правоохранители, продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на станции столичного метрополитена "Дарница" умер человек. Служащие метро вызвали скорую, однако прибывшие на место врачи спасти жизнь человеку не сумели. 


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