Число погибших при столкновении с боевиками в Египте возросло до 58

Об этом сообщили источники в египетском Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что среди погибших были 23 офицера и 35 новобранцев.

Напомним, ранее сообщалось о гибели не менее 30 сотрудников правоохранительных органов в ходе столкновений.

Полицейские нашли в пустыне дома, в которых скрывались боевики движения Hasm, считающегося боевым крылом террористической организации Братья-мусульмане.

На ликвидацию боевиков были отправлены четыре бронемашины, но их атаковали террористы на подъезде к месту проведения операции. Они открыли огонь из гранатомета и подорвали бомбы, которые были заложены на дороге.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",террористы ставят себе за цель "обвинить ВСУ в обстрелах". Поддерживаемые Россией террористы на Донбассе распространяют ложь по обстрелам со стороны ВСУ. Речь – про обстрелы. Которые представляют угрозу для жизни местных жителей в районах пунктов въезда-выезда, которые находятся на подконтрольной территории Украины .