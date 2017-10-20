14:56 20.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во львовском озере обнаружили тело мужчины

Сегодня на территории Львовского национального университета ветеринарной медицины и биохимии имени С.Гжицкого правоохранители обнаружили мертвое тело мужчины.

Во львовском озере обнаружили тело мужчины

Об этом передает ГУ Нацполиции во Львовской области.

Согласно информации источника, мертвым оказался 44-летний рентген-лаборант, который работал в университете. Родные погибшего подтвредили, что мужчина вышел из дома и не вернулся. В полиции подтвердили информацию о том, что человек находился в розыске.

Следователи провели экспертизу тела погибшего, однако никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Похожий случай произошел весной в Киеве, тогда на теле утопленника также не было обнаружено никаких следов умышленной смерти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичной лесопарковой зоне под названием " Дубки" был обнаружен висельник.


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