10:59 20.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и грузовика, вследствие чего получили серьезные травмы по меньшей мере 23 человека.

В Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Haberler.

Как отмечается, сама авария случилась в провинции Афьонкарахисар на западе страны. О других подробностях происшествия пока не известно.

"Столкновение двух транспортных средств произошло в районе уезда Султандаг", - говорится в сообщении издания. В результате аварии пострадали 23 человека. Кроме того, об национальности туристов также пока ничего не сообщается.

В данный момент на месте работают спасатели и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в н.п. Кропивницкий водитель маршрутки сбил женщину с маленьким ребенком, который находился в коляске. 


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