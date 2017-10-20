В Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Haberler.

Как отмечается, сама авария случилась в провинции Афьонкарахисар на западе страны. О других подробностях происшествия пока не известно.

"Столкновение двух транспортных средств произошло в районе уезда Султандаг", - говорится в сообщении издания. В результате аварии пострадали 23 человека. Кроме того, об национальности туристов также пока ничего не сообщается.

В данный момент на месте работают спасатели и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в н.п. Кропивницкий водитель маршрутки сбил женщину с маленьким ребенком, который находился в коляске.