В центре Запорожья прогремел взрыв у внедорожника

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик в соцсети.

"Около 5:00 утра по улице Матросова взорвался неизвестный предмет", - отметила Людвик. Также согласно ее словам, взрыв произошел рядом с припаркованным внедорожником. На этот раз в результате инцидента никто не пострадал, только машина получила повреждения.

При этом ачальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины отметила, что сама женщина-хозяйка машины с заявлением в полицию не обращалась.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мерсине на средиземноморском побережье Турции прогремел взрыв около полицейского автобуса. Инцидент произошел в районе Енишехир. По предварительным данным, целью злоумышленников мог являться полицейский автобус, размещенный вблизи места случившегося.