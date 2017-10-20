11:22 20.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Швеции произошла очередная стрельба

В столице Швеции Стокгольме неизвестные стреляли в людей. Об этом передает The Local.

В Швеции произошла очередная стрельба

Согласно информации источника, правоохранители не смогли задержать стрелков. однако место стрельбища полностью оцеплено полицейскими. В результате пяти прогремевших выстрелов пострадало два человека.

Раненых госпитализировали, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Очевидцы утверждают, что стрелком было несколько и они моментально скрылись с места преступления.

Кстати, совсем недавно в шведском городке Теллеборгв в результате стрельбы пострадали четыре человека. В обоих случаях мотивы стрелков остаются неизвестными, полиция считает оба инцидента терактами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у входа в полицейский участок на юге Швеции прогремел взрыв.


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