В Швеции произошла очередная стрельба

Согласно информации источника, правоохранители не смогли задержать стрелков. однако место стрельбища полностью оцеплено полицейскими. В результате пяти прогремевших выстрелов пострадало два человека.

Раненых госпитализировали, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Очевидцы утверждают, что стрелком было несколько и они моментально скрылись с места преступления.

Кстати, совсем недавно в шведском городке Теллеборгв в результате стрельбы пострадали четыре человека. В обоих случаях мотивы стрелков остаются неизвестными, полиция считает оба инцидента терактами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у входа в полицейский участок на юге Швеции прогремел взрыв.