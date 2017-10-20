В Ровно пьяная женщина разбила четыре автомобиля во время парковки - ФОТО

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

По словам полицейских, инцидент произошел на ул. Волынской Дивизии.

39- летняя женщина водитель автомобиля "ВАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время парковки во дворе жилого дома повредила четыре иномарки.

После этого на месте собралась толпа разъяренных людей. Увидев неадекватное поведение женщины, толпа хотела совершить самосуд.

Полиция прибывшая на место, спрятали виновницу в служебном автомобиле.

Перед этим был проведен тест на наличие алкоголя. Прибор показал 2,91 промилле алкоголя.

На женщину составлены два административных протокола.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске, полиция оштрафовала депутата областной рады, которые ехал за рулем своей Toyota Land Cruiser в нетрезвом состоянии.