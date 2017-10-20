В результате массового отравления во Львове госпитализированы 20 человек

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА .

По информации чиновников, двое детей госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу. Еще один человек – в инфекционное отделение городской больницы Новояворовска. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. По словам медиков, из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.