В результате массового отравления во Львове госпитализированы 20 человек

В период с 16-19 октября, во Львове после посещения ресторана "Панська чарка" за помощью в больницу обратились по меньшей мере 20 человек с явными признаками отравления.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА .
По информации чиновников, двое детей госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу. Еще один человек – в инфекционное отделение городской больницы Новояворовска. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.
Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. По словам медиков, из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.