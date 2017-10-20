13:40 20.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате массового отравления во Львове госпитализированы 20 человек

В период с 16-19 октября, во Львове после посещения ресторана "Панська чарка" за помощью в больницу обратились по меньшей мере 20 человек с явными  признаками отравления.

В результате массового отравления во Львове госпитализированы 20 человек

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА .

По информации чиновников, двое детей госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу. Еще один человек – в инфекционное отделение городской больницы Новояворовска. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников. По словам медиков,  из села Скипче Городокского района в местную больницу госпитализировали девять школьников с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит.


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