19:25 20.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше мужчина устроил резню в торговом центре

В польском городе Сталева Воля неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра. Об этом сообщает Niezalezna.

В Польше мужчина устроил резню в торговом центре

По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. 50-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

Нападавшего 27-летнего мужчину задержали другие посетители торгового центра. О мотивах злоумышленника пока что ничего не известно.

Полиция рассказала, что нападавший был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование происшествия взяла под контроль премьер-министр Беата Шидло.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на улице Уютная в Киеве  произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение. Как стало известно, на линию 102 в полицию поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы идет перестрелка из огнестрельного автоматического оружия.


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