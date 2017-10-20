16:00 20.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве застрелили совладельца автосалона

В Киеве на Подоле, нашли тело убитого мужчины, которым оказался бизнесмен Борис Максимьяк. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Киеве застрелили совладельца автосалона

По словам полицейских, 39-летнего Бориса Максимьяка нашли, 19 октября, возле остановки электричек "Вышгородская" в Подольском районе Киева. У мужчины - пулевое ранение ниже сердца.

Рядом с убитым лежало помповое ружье.

Отмечается, что погибший был совладельцем автосалона и правового центра недвижимости Статус в Киеве. У него осталась жена и двое детей.

Предварительная версия случившегося - самоубийство. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в настоящее время заказчи убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России. Он имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами. 


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