В Индии рухнуло здание автобусного депо, погибли восемь человек

В результате инцидента погибли, как минимум, восемь человек. Еще трое получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщили в полиции населенного пункта Пораяр, где случилась трагедия, среди жертв и пострадавших водители автобусов и проводники, которые отдыхали в здании после службы.

Напомним, в конце августа в густонаселенном районе индийского Мумбаи обрушилось 117-летнее здание, 33 человека погибло. Спасатели достали из-под обломков 46 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в разборе завалов участвовали несколько десятков спасателей, 14 из них при этом получили травмы.