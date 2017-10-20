В Днепре ликвидировали канал торговли людьми

Согласно информации службы, преступники организовали схему заманивания молодых девушек под видом работодателей, которые предлагали высокооплачиваемые вакансии в Израиле. Сами аферисты проживали в Запорожье.

Мошенникам удалось переправить трех девушек в город Хайфа, где они занимались проституцией. Жертвы легко велись на обещания о легком заработке, так как никто из них не имел постоянного места работы.

На данный момент за арестованную женщину внесен залог на сумму 500 тыс гривен, ее поместили под домашний арест. Иного фигуранта дела держат под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Украине в 2017 году 280 человек стали жертвами торговли людьми.