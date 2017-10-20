Трамвай и бензовоз столкнулись в оккупированном Донецке

В Донецке произошло ДТП с участием трамвая и бензовоза. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает местная полиция.
По словам полицейских, авария произошла вечером, 19 октября, в Кировском районе на пересечении ул. Кирова и ул. Кронштадтской.
Отмечается, что водитель трамвая, следовавшего по маршруту № 8, не уступила дорогу автомобилю КамАЗ.Вследствие чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка трамвая. Медики сообщают, что женщина от госпитализации отказалась.
В данное время полиция расследует все причины случившегося.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", все пострадавшие по итогам аварии в столице уже были доставлены в больницу. Все пострадавшие – по словам врачей - в тяжелом состоянии. Так, ночью 17 сентября в столице примерно в час ночи на Большой Окружной произошла масштабная авария.