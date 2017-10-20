Девушка, убив бойфренда, призналась в любви ему на Facebook

Об этом сообщает издание Metro.

В ходе следствия было выяснено, что тело Шоу было обнаружено привязанным к кровати. Перед смертью его избивали, резали и кусали. В целом на теле мужчины было найдено 86 травм.

«Люблю тебя. Ты был моим лучшим другом и близким по духу человеком. Моё сердце разрывается, и я могу только ждать, что проснусь и этот кошмар закончится», — отметила девушка в сообщении парню на Facebook.

Предполагается, что в убийстве молодого человека девушке помогал ее 19-летний сообщник Кейран Адей.

После проведенного полицией расследования выяснилось, что трое приятелей поссорились на почве наркотиков.

Убийц-сообщников судьи приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле еврейского поселения Хар-Адар на Западном береге реки Иордан палестинец напал на правоохранителей. Согласно информации ведомства, преступник приблизился к охране границы вместе с несколькими рабочими, которые работают около этого контрольно-пропускного пункта.