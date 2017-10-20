23:30 20.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Британию всколыхнула трагическая авария в Харькове

Жесткое дорожно-транспортное происшествие в Харькове, которая произошло 18 октября с участием 20-летней Алены Зайцевой, всколыхнуло не тольку украинскую страну, но и Британию.

Британию всколыхнула трагическая авария в Харькове

О трагедии сообщили всемирно известные таблоиды, в частности The Sun, DailyMail, Independent, The Mirror.

По информации британских СМИ указали, что виновница ДТП - дочь украинского олигарха и местного мультимиллионера. Также представители СМИ сообщили детали произошедшего, рассказали о пострадавших и опубликовали фото с места ужасной аварии.

Однако в некоторых материалах британских СМИ об аварии допустили ошибку. Так, авторы взяли скриншот сюжета ТСН, на котором запечатлена девушка с полицейским. Изображение подписали как фото Алены Зайцевой, однако в кадре не виновница ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в крови у 20-летней Алены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, 18 октября, обнаружены опиаты. Такое заявление сделал поддерживающий обвинение прокурор Максим Блохин во время заседания суда.


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