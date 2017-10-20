Армия Ирака заняла еще один нефтяной район под Мосулом

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По информации издания, Вооруженные силы Ирака заняли но только нефтяное поле, но и представительство компании-оператора в районе Зумар на северо-запад от Мосула. В свою очередь курды узнав стали покидать территорию без каких-либо боев или стичок.

Также сообщается, что армия Ирака 16 октября начала наступления на спорные районы возле Иракского Курдистана. На сегодня военные взяли под контроль богатую нефтью провинцию Киркук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в провинции Ниневия у Мосула курдские формирования покинули позиции из-за наступления иракской правительственной армии, в результате чего южная часть города Киркук перешла под контроль Багдада.