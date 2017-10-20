14:21 20.10.2017 | Происшествия | Новости
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По Турции прокатилась очередная волна репрессий

В Турции правоохранители задержали 110 человек сотрудников издательской компании Kaynak Holding, которых подозревают в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

По Турции прокатилась очередная волна репрессий

Об этом передает SABAH.

Сотрудников издательства подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена. Полиция применила программу Bylock, с помощью которой велась тайная переписка.

Все лица, пользовавшиеся программой были задержаны. Покамест им выдвинуто обвинение в причастности к организации попытки переворота в ночь с 16 на 17 июля 2016 года.

На данный момент оппозиционный Гюлен находится в эмиграции в США. Анкара неоднократно делала запросы к администрации Белого Дома с просьбой об передачи проповедника турецким властям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад в  Турции службы безопасности провели аресты более ста военных, которых подозревают в заговоре с Фетхуллахом Гюленом.


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