По Турции прокатилась очередная волна репрессий

В Турции правоохранители задержали 110 человек сотрудников издательской компании Kaynak Holding, которых подозревают в попытке государственного переворота в июле 2016 года.
Об этом передает SABAH.
Сотрудников издательства подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена. Полиция применила программу Bylock, с помощью которой велась тайная переписка.
Все лица, пользовавшиеся программой были задержаны. Покамест им выдвинуто обвинение в причастности к организации попытки переворота в ночь с 16 на 17 июля 2016 года.
На данный момент оппозиционный Гюлен находится в эмиграции в США. Анкара неоднократно делала запросы к администрации Белого Дома с просьбой об передачи проповедника турецким властям.
Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад в Турции службы безопасности провели аресты более ста военных, которых подозревают в заговоре с Фетхуллахом Гюленом.