Женщина-виновник аварии в Харькове за два года трижды нарушала ПДД - ВИДЕО

20-летняя девушка ездит на красный свет и превышает скорость. То есть она уже не была дисциплинированным водителем.

Об этом в четверг, 19 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, водитель в данный момент находится в следственном изоляторе. Она сотрудничает со следствием. Полиция также допрашивает водителя "Volkswagen Touareg", который врезался в автомобиль "Lexus".

Геращенко также отметил, что девушка находится в шоковом состоянии, и утверждает ехала на зеленый свет. Вместе с тем эксперты составляют окончательно все документы, необходимые для вручения уведомления о подозрении,- пояснил народный депутат, добавив, что следователи изымают видеозаписи с камер наблюдения.

Напомним, по предварительным данным девушка проехала на красный свет, в следствии чего в нее врезалась другая машина и ее выбросило на тротуар.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро четверга, 19 октября, количество жертв аварии, которая произошла в среду вечером в центре Харькова, увеличилось до шести человек.