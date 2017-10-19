Женщина-виновник аварии в Харькове за два года трижды нарушала ПДД - ВИДЕО
Женщина, которая была за рулем Lexus и совершила смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, за два года три раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
20-летняя девушка ездит на красный свет и превышает скорость. То есть она уже не была дисциплинированным водителем.
По его словам, водитель в данный момент находится в следственном изоляторе. Она сотрудничает со следствием. Полиция также допрашивает водителя "Volkswagen Touareg", который врезался в автомобиль "Lexus".
Геращенко также отметил, что девушка находится в шоковом состоянии, и утверждает ехала на зеленый свет. Вместе с тем эксперты составляют окончательно все документы, необходимые для вручения уведомления о подозрении,- пояснил народный депутат, добавив, что следователи изымают видеозаписи с камер наблюдения.
Напомним, по предварительным данным девушка проехала на красный свет, в следствии чего в нее врезалась другая машина и ее выбросило на тротуар.
Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро четверга, 19 октября, количество жертв аварии, которая произошла в среду вечером в центре Харькова, увеличилось до шести человек.
В Кропивницкой области произошло столкновение столкновение автомобиля с деревом, в результате которого погибло два человека. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.